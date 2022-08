Kvara a Firenze ha dimostrato di saper creare palle gol dal nulla (Di martedì 30 agosto 2022) In principio era uno sconosciuto. Un signor nessuno. Un probabile pacco. “Una cosa è il campionato georgiano, un’altra la Serie A”. Dopo le prime amichevoli il motto era “una cosa sono le amichevoli, un’altra il campionato”. Poi, sono arrivate le partite contro Verona e Monza. Tre gol in due partite, e che gol. Lì la platea ha vacillato. Dopodiché si è giocata Fiorentina-Napoli. Kvaratskhelia ha giocato né più né meno come i suoi partner d’attacco. Ha avuto pochi palloni. Qualcuno lo ha perso – uno in uscita, sulla tre quarti, che probabilmente ha fatto arrabbiare Spalletti – altri li ha tenuti. E ha servito un signor assist a Lozano, un pallone che il messicano ha sciaguratamente spedito a lato. Perché i calciatori forti sono così. Anche nelle giornate meno felici, improvvisamente si illuminano ed estraggono il coniglio dal cilindro. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) In principio era uno sconosciuto. Un signor nessuno. Un probabile pacco. “Una cosa è il campionato georgiano, un’altra la Serie A”. Dopo le prime amichevoli il motto era “una cosa sono le amichevoli, un’altra il campionato”. Poi, sono arrivate le partite contro Verona e Monza. Tre gol in due partite, e che gol. Lì la platea ha vacillato. Dopodiché si è giocata Fiorentina-Napoli.tskhelia ha giocato né più né meno come i suoi partner d’attacco. Ha avuto pochi palloni. Qualcuno lo ha perso – uno in uscita, sulla tre quarti, che probabilmente ha fatto arrabbiare Stti – altri li ha tenuti. E ha servito un signor assist a Lozano, un pallone che il messicano ha sciaguratamente spedito a lato. Perché i calciatori forti sono così. Anche nelle giornate meno felici, improvvisamente si illuminano ed estraggono il coniglio dal cilindro. ...

