Jennifer Lopez e Ben Affleck, fine della seconda luna di miele (con polemica) (Di martedì 30 agosto 2022) I Bennifer, dopo una settimana in Italia, sono rientrati negli Stati Uniti. Lei è infuriata perché un video privato del suo matrimonio bis - dove canta e balla per il marito - è finito sul web: «Rubato e venduto per soldi. Avevamo chiesto agli invitati di non condividere nulla delle nozze» Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) I Bennifer, dopo una settimana in Italia, sono rientrati negli Stati Uniti. Lei è infuriata perché un video privato del suo matrimonio bis - dove canta e balla per il marito - è finito sul web: «Rubato e venduto per soldi. Avevamo chiesto agli invitati di non condividere nulla delle nozze»

