'Help-Ho un dubbio', Caterina Balivo torna in tv: ecco dove e quando vedere il programma (Di martedì 30 agosto 2022) Caterina Balivo è pronta a ritornare sul piccolo schermo. Volto amatissimo di casa Rai — come non ricordare la sua trasmissione Detto Fatto — dopo la chiusura del programma Vieni Da Me, la conduttrice partenopea ha affrontato un periodo di pausa che ora sembra esser giunto al termine. Leggi anche: Caterina Balivo: chi è, età, carriera, programmi tv, chi è il marito, Instagram, figli, ex marito, oggi Caterina Balivo torna in tv con il programma Help- Ho un dubbio Un ritorno in grande stile quello della Balivo che è pronta a tenere compagnia agli affezionati telespettatori con un nuovo programma dal titolo: Help — Ho un dubbio, incentrato al delicato e complesso mondo delle scelte.

Caterina Balivo torna in tv: dove e quando vedere "Help - Ho un dubbio" Si intitola Help - Ho un dubbio ed è dedicato al complicato universo della scelte. Vediamo dove e quando vederlo. Caterina Balivo, dove vedere "Help - Ho un dubbio". Le puntate andate in onda all'...