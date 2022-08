Dramma in ospedale a Taranto, 28enne muore subito dopo il parto (Di martedì 30 agosto 2022) Dramma in ospedale dove una ragazza di 28 anni è deceduta dopo aver dato alla luce una bimba di quasi 3 chili. I fatti sono accaduti a Taranto, presso l’ospedale SS. Annunziata. A comunicare la morte della neomamma è stata l’Asl precisando che la donna era alla 40esima settimana di gestazione della sua prima gravidanza. Tragedia a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 agosto 2022)indove una ragazza di 28 anni è decedutaaver dato alla luce una bimba di quasi 3 chili. I fatti sono accaduti a, presso l’SS. Annunziata. A comunicare la morte della neomamma è stata l’Asl precisando che la donna era alla 40esima settimana di gestazione della sua prima gravidanza. Tragedia a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

gfrancopezz : RT @bball_evo: NFL ???? - Dramma sfiorato per il RB dei Commanders Brian Robinson Jr: vittima di un tentativo di rapina a mano armata/furto d… - bball_evo : NFL ???? - Dramma sfiorato per il RB dei Commanders Brian Robinson Jr: vittima di un tentativo di rapina a mano armat… - Cosenza2punto0 : Dramma sfiorato all’ospedale di Corigliano, paziente appicca il fuoco al materasso - ilgiornale : Il dramma di una coppia di genitori, che ha dovuto dire addio per due volte alla figlia di soli tre anni. Ora la fa… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il dramma all’ospedale di Camposampiero. La vittima non avrebbe lasciato alcun biglietto per giustificare il gesto. Dolore ed… -