Bici rivoluzionarie, uniche e in 3D: verso Parigi 2024 (Di martedì 30 agosto 2022) L'Italia è la terra della creatività e dell'ingegno, e da due piccole aziende italiane capitanate da Romolo Stanco arriva la rivoluzione nel mondo del ciclismo, tra artigianalità e industria 4.0. Non più otto tubi saldati o produzioni industriali in composito: una Bici con il corpo di metallo e un'anima fatta di gigabyte di dati, confronti, test e sperimentazione. L'obiettivo è la prestazione massima di ciascun atleta. Come diceva Enzo Ferrari "Non abbiamo il petrolio ma possiamo primeggiare nel mondo con la fantasia". Romolo Stanco, a capo di T RED Bikes e TOOT Engineering, ha iniziato nel 2018 a sviluppare una Bici rivoluzionaria. Obiettivo: le Olimpiadi di Parigi 2024. Grazie alla progettazione adattiva sul singolo atleta, alla stampa 3D in metallo, e la produzione completamente artigianale made in Italy la sfida ha ...

