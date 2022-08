Benevento-Frosinone: entra nello spogliatoio e contesta l’arbitro, multato Angelozzi (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Che l’operato di Pairetto non fosse piaciuto a nessuno in casa Frosinone lo si era capito. Fabio Grosso, nella conferenza stampa post sconfitta con il Benevento, aveva preferito glissare sull’argomento, limitandosi a una laconica battuta: “Negli episodi a metà non siamo stati premiati. Non parlo mai degli arbitri, a fatica cerco di farlo anche oggi“. Non ne ha parlato apertamente l’allenatore ciociaro, mentre il direttore sportivo Guido Angelozzi si è fatto sentire direttamente con il fischietto di Nichelino a fine partita, nel ventre del “Ciro Vigorito“. Atteggiamento che ha indotto il Giudice Sportivo a comminare una multa di duemila euro al dirigente del Frosinone “per essere, al termine della gara, entrato indebitamente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Che l’operato di Pairetto non fosse piaciuto a nessuno in casalo si era capito. Fabio Grosso, nella conferenza stampa post sconfitta con il, aveva preferito glissare sull’argomento, limitandosi a una laconica battuta: “Negli episodi a metà non siamo stati premiati. Non parlo mai degli arbitri, a fatica cerco di farlo anche oggi“. Non ne ha parlato apertamente l’allenatore ciociaro, mentre il direttore sportivo Guidosi è fatto sentire direttamente con il fischietto di Nichelino a fine partita, nel ventre del “Ciro Vigorito“. Atteggiamento che ha indotto il Giudice Sportivo a comminare una multa di duemila euro al dirigente del“per essere, al termine della gara,to indebitamente ...

