Bella Thorne volta pagina dopo Benjamin Mascolo con Mark Emms

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 agosto 2022)ha trascorso il weekend a Mykonos e un bacio catturato da alcuni paparazzi avrebbe svelato la sua nuova relazione. L’attrice e cantante mentre era in barca con amici ha baciato il produttore: il momento è stato fotografato dai paparazzi, così come la passeggiata della famigliacon la new entry. In vacanza a Mykonos c’era anche la mamma di lei, Tamara, con il marito sposato lo scorso anno. Oltre ad una passeggiata per le strade del centro dell’isola greca,, mamma Tamara, il marito esi sono divertiti in un bar, come documentato dai video condivisi su Instagram dalla 51enne. Tra le pagine fan è spuntata anche l’immagine di loro quattro in barca. A giugno ...