Wartsila: Fedriga, norma mette pistola a tempia istituzioni (Di lunedì 29 agosto 2022) "C'è un problema concreto: la procedura - relativa alle vertenze come quelle della Wartsila - ha una norma che favorisce la delocalizzazione". Lo ha detto il Governatore Fvg Massimiliano Fedriga ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) "C'è un problema concreto: la procedura - relativa alle vertenze come quelle della- ha unache favorisce la delocalizzazione". Lo ha detto il Governatore Fvg Massimiliano...

fisco24_info : Wartsila: Fedriga, norma mette pistola a tempia istituzioni: Impostazione folle azienda. Il 3/9 sarò in piazza - La7tv : #lariachetira L'intervista a Massimiliano Fedriga sulla crisi dell'azienda #Wartsila con la volontà della società d… - CPF02294951 : RT @valy_s: A #lariachetira il caso #Wartsila e 1.500 famiglie in mezzo ad una strada L’unica cosa da fare era,come suggerito da #Fedriga,t… - DeodatoRibeira : RT @valy_s: A #lariachetira il caso #Wartsila e 1.500 famiglie in mezzo ad una strada L’unica cosa da fare era,come suggerito da #Fedriga,t… - Laura190863 : RT @valy_s: A #lariachetira il caso #Wartsila e 1.500 famiglie in mezzo ad una strada L’unica cosa da fare era,come suggerito da #Fedriga,t… -