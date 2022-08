Una famiglia di 12 cinghiali ha fatto una passeggiata a pochi passi dal Vaticano (Di lunedì 29 agosto 2022) Una passeggiata a pochi passi dal Vaticano per una famigliola di 12 cinghiali. È avvenuto questa sera alle 19.40 su via Baldo degli Ubaldi dove i suini, per nulla intimoriti dalla presenza dei cittadini, stavano salendo in direzione piazza Irnerio. Quella dei cinghiali è sempre più un'emergenza nel quadrante nord-ovest di Roma. L'episodio arriva infatti a tre giorni da quello che ha visto protagonista un''altra famiglia di cinghiali: in questo caso i suini percorrevano via Mattia Battistini, all'altezza dell'Isola Ecologica, nel quartiere Primavalle, rovistando nelle buste della spazzatura posizionate nei pressi dei cassonetti. Il mese scorso un'altra famiglia di cinghiali era stata avvistata in via Monti di Creta, ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) Unadalper una famigliola di 12. È avvenuto questa sera alle 19.40 su via Baldo degli Ubaldi dove i suini, per nulla intimoriti dalla presenza dei cittadini, stavano salendo in direzione piazza Irnerio. Quella deiè sempre più un'emergenza nel quadrante nord-ovest di Roma. L'episodio arriva infatti a tre giorni da quello che ha visto protagonista un''altradi: in questo caso i suini percorrevano via Mattia Battistini, all'altezza dell'Isola Ecologica, nel quartiere Primavalle, rovistando nelle buste della spazzatura posizionate nei pressi dei cassonetti. Il mese scorso un'altradiera stata avvistata in via Monti di Creta, ...

vigilidelfuoco : Soccorsa dai #vigilidelfuoco una famiglia, padre, madre, figlio di 9 mesi e il loro cane, in difficoltà su un senti… - marattin : Ho una domanda per @matteosalvinimi : se è vero - come ripetono ogni minuto - che propongono una flat tax al 15% pe… - fattoquotidiano : Rissa dopo Monza-Udinese: arrestati sei ultras (video). Altri 30 tifosi monzesi aggrediscono una famiglia con un ba… - il_sankarista : RT @justvaleria99: Essere sionista significa svegliarsi in una casa rubata a una famiglia palestinese. Ah… che bella la pulizia etnica. #Fr… - sulsitodisimone : Una famiglia di 12 cinghiali ha fatto una passeggiata a pochi passi dal Vaticano -