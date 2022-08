Ultime Notizie – Elezioni 25 settembre, Salvini: “Ponte sullo Stretto è una necessità” – Video (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il Ponte sullo Stretto di Messina è assolutamente una necessità, per unire l’Italia all’Europa, non per unire Messina a Reggio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, partecipando a un appuntamento a Reggio Calabria in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Oltretutto avremmo anche il vantaggio che l’Europa pagherebbe più della metà dei costi. Una volta tanto che da Bruxelles ci danno una mano, cogliamola questa opportunità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) “Ildi Messina è assolutamente una, per unire l’Italia all’Europa, non per unire Messina a Reggio”. Lo dice il leader della Lega Matteo, partecipando a un appuntamento a Reggio Calabria in vista dellepolitiche 2022 del 25. “Oltretutto avremmo anche il vantaggio che l’Europa pagherebbe più della metà dei costi. Una volta tanto che da Bruxelles ci danno una mano, cogliamola questa opportunità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - QdSit : Domenica da incubo per una famiglia in vacanza in un agriturismo a Buscemi, in provincia di Siracusa. ...… - rotaruchristina : RT @romatoday: Bollette e benzina: cosa fa il governo contro il caro energia -