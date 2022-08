TFS e TFR dipendenti pubblici: tempi di pagamento e decorrenza (Di lunedì 29 agosto 2022) ... devono però rivolgersi alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all'Accordo Quadro, da poco rinnovato e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda di anticipo ... Leggi su pmi (Di lunedì 29 agosto 2022) ... devono però rivolgersi alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all'Accordo Quadro, da poco rinnovato e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda di anticipo ...

Mafalda86908794 : Lo Stato - per i suoi dipendenti - è il più gran ladro che esista. #inps #tfr #tfs - Gianni_Papi_1 : @GiuseppeConteIT battaglia importante per le liquidazioni dei dipendenti pubblici. Oggi le si aspetta per anni e ve… - Gastone8917 : Mentre i gonzi attendono che l'#inps dei @Caridivincenzo e dei @Tboeri gli restituisca, mangiati dall'inflazione, i… - mauriziobigara7 : @SRossana4 @pdnetwork Su quelli sperano solo in una cosa, così non pagano le pensioni e il TFR/TFS visto che per q… -