Stadio Arechi | allontanati e sanzionati nove parcheggiatori abusivi

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dell’incontro di calcio U.S. Salernitana – Sampdoria, oltre ai puntuali servizi di ordine pubblico, il Questore di Salerno ha predisposto, con il concorso di unità della Polizia Locale, mirati servizi volti a contrastare l’odioso fenomeno dei. I servizi hanno consentito di sanzionare ai sensi dell’art.7 comma15bis D. Lgs n. 285/1992 CDS, nr. 9 persone intente a svolgere attività di parcheggiatore senza averne titolo. Sono state elevate sanzioni per 769,00 euro e contestualmente lepersone sono state allontanate ai sensi dell’art. 9 comma1 del D.L. 14/2017, convertito in Legge nr. 48/2017. La Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha avviato l’iter per valutare l’emissione del Foglio di via obbligatorio nonché l’irrogazione dell’Avviso Orale. L'articolo ...

Il piano traffico del comune di Salerno intorno allo stadio Arechi ancora una volta contestato dai tifosi che ieri hanno assistito alla gara Salernitana - Sampdoria. Si sono registrati disagi e lunghe code per gli automobilisti per accedere e lasciare lo stadio. Nella gara della terza giornata di Seria A disputata allo stadio Arechi, una grande Salernitana travolge 4 - 0 la Sampdoria e si prende il primo successo della stagione. Decidono le reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. Partita subito in discesa per i granata. Migliora la qualità dell'aria a Salerno rispetto al resto della provincia e a Napoli. E nonostante traffico e caos ingorghi. Ieri per la gara della Salernitana si sono ripetute le code.