Roma | il saluto di Felix | «Mourinho mi ha cambiato la vita | un onore indossare questa maglia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 agosto 2022)Afena-Gyan dice addio allae passa alla Cremonese. Sui social, l’attaccante ha salutato la squadra giallorossaAfena-Gyan passa dallaalla Cremonese e suoi social ha scritto un toccante messaggio per salutare la squadra giallorossa. IL MESSAGGIO – «Sono grato all’AS, al team tecnico e allo staff per la preziosa opportunità e il supporto di cui ho goduto negli ultimi anni e mezzo. Il mio massimo amore per il manager Jose. Gli ultimi sette mesi con te mi hanno completamentela. Grazie per aver creduto in me. Ai miei ex compagni di squadra e al Tifosi della, apprezzo i momenti meravigliosi che abbiamo condiviso insieme. Grazie signor. Alberto De Rossi per il ruolo che hai ...