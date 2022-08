Pd: Renzi, 'video Ruberti indecoroso, io sono andato via per non vedere quelle scene' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - Sul video diffuso dal 'Foglio' della lite di cui è protagonista Albino Ruberti "non c'è niente da ridere, è una scena che fa male alla credibilità della politica. sono scene indecorose, io sono venuto via dal Pd perchè non voglio vedere quelle scene". Lo ha detto Matteo Renzi a Quarta Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - Suldiffuso dal 'Foglio' della lite di cui è protagonista Albino"non c'è niente da ridere, è una scena che fa male alla credibilità della politica.indecorose, iovenuto via dal Pd perchè non voglio". Lo ha detto Matteoa Quarta Repubblica.

pdnetwork : Qui il “sovietico” @EmmanuelMacron, punto di riferimento di Carfagna e di Calenda e Renzi in Europa, spiega perché… - Giogio47658624 : RT @m_spagna: Ogni tanto bisogna rilanciare #FacciaDiCulo, è un dovere quasi morale. Ma va ascoltata tutta perché non è mai fuori tema ?? #r… - giumia76 : A sentire Renzi solo loro possono salvarci! - Claudio29032 : @Eleonora_1972 @StayYang2 Dovrebbero votare questo scemo ? Vada a vedere quello che hanno combinato calenda e renzi… - flasart : RT @DavideR46325615: CONDIVIDETE QUESTA CAROGNA! Renzi: 'Il PNRR non l'ha porta Conte ma un algoritmo fatto da due dirigenti olandesi'. Bas… -