Paolo Fiscato, morto dopo 8 giorni di agonia il 12enne caduto in un dirupo durante una gita in montagna con i genitori (Di lunedì 29 agosto 2022) È morto dopo otto giorni in terapia intensiva. Paolo Fiscato ha lottato con tutte le sue forze, ma ieri 28 agosto si è spento. Il 12enne di Caronno Pertusella , in provincia di Varese , che era ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) Èottoin terapia intensiva.ha lottato con tutte le sue forze, ma ieri 28 agosto si è spento. Ildi Caronno Pertusella , in provincia di Varese , che era ...

fanpage : Ultim'ora Paolo Fiscato purtroppo non ce l’ha fatta - Barbara68545184 : RT @repubblica: E' morto Paolo Fiscato, il 12enne precipitato in montagna otto giorni fa: era in gita in Valle Formazza con i genitori [di… - infoitinterno : Paolo Fiscato è morto, il 12enne era caduto in dirupo durante una gita in montagna con i genitori 8 giorni fa - infoitinterno : E' morto Paolo Fiscato, il 12enne precipitato in montagna otto giorni fa - repubblica : E' morto Paolo Fiscato, il 12enne precipitato in montagna otto giorni fa: era in gita in Valle Formazza con i genit… -