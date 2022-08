Paola Turci è in ospedale per trauma cranico, Francesca Pascale: “Il peggio è passato” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Brutta caduta” per Paola Turci, che a causa di un trauma cranico è stata ricoverata in ospedale ed è stata costretta ad annullare il concerto a Forlì. È la stessa cantautrice a dare la notizia sui social con queste parole: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno”. Sempre su Instagram, la moglie Francesca Pascale le ha dedicato un dolce post con una tenere foto che le ritrae insieme: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, ti amo”. A breve insomma, non appena si rimetterà in sesto, Paola Turci potrà riprendere il suo tour in giro per l’Italia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) “Brutta caduta” per, che a causa di unè stata ricoverata ined è stata costretta ad annullare il concerto a Forlì. È la stessa cantautrice a dare la notizia sui social con queste parole: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un, sono ine ne avrò per qualche giorno”. Sempre su Instagram, la mogliele ha dedicato un dolce post con una tenere foto che le ritrae insieme: “Dopo uno spavento improvviso il. Anima grande, ti amo”. A breve insomma, non appena si rimetterà in sesto,potrà riprendere il suo tour in giro per l’Italia, ...

