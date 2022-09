Ospiti e programma della 79a Mostra del Cinema di Venezia (Di lunedì 29 agosto 2022) Life&People.it Sullo storico red carpet del Lido, tra pochi giorni – dal 31 agosto al 10 settembre 2022 – sfileranno Ospiti e star internazionali sarà ricco il programma della 79 Mostra del Cinema di Venezia. La madrina di quest’edizione è Rocío Muñoz Morales. L’attrice Julianne Moore presiede la prestigiosa giuria composta da Leonardo Di Costanzo, Kazuo Ishiguro, Audrey Diwan, Leila Hatami e Rodrigo Sorogoyen. In occasione del 90° compleanno della kermesse, tornano gli afterparty e gli incontri con i fan e, soprattutto le sale a piena capienza. Tra gli Ospiti internazionali presenti quest’anno al Lido Ana De Armas, protagonista del biopic Blonde, film che racconta la vita di Marylin Monroe, dal successo alla tragica scomparsa avvenuta 60 anni fa. ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 29 agosto 2022) Life&People.it Sullo storico red carpet del Lido, tra pochi giorni – dal 31 agosto al 10 settembre 2022 – sfilerannoe star internazionali sarà ricco il79deldi. La madrina di quest’edizione è Rocío Muñoz Morales. L’attrice Julianne Moore presiede la prestigiosa giuria composta da Leonardo Di Costanzo, Kazuo Ishiguro, Audrey Diwan, Leila Hatami e Rodrigo Sorogoyen. In occasione del 90° compleannokermesse, tornano gli afterparty e gli incontri con i fan e, soprattutto le sale a piena capienza. Tra gliinternazionali presenti quest’anno al Lido Ana De Armas, protagonista del biopic Blonde, film che racconta la vita di Marylin Monroe, dal successo alla tragica scomparsa avvenuta 60 anni fa. ...

