Milan-Inter, Inzaghi sorride: recupera in extremis! Pioli con due dubbi (Di lunedì 29 agosto 2022) : la situazione in vista del derbyssimo di sabato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nonostante l’imminente turno infrasettimanale, l’Inter ed Inzaghi pensano ovviamente al derby di sabato sera che rappresenta un importante crocevia per il campionato. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria contro la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) : la situazione in vista del derbyssimo di sabato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nonostante l’imminente turno infrasettimanale, l’edpensano ovviamente al derby di sabato sera che rappresenta un importante crocevia per il campionato. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria contro la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : . @ChelseaFC, bloccato l'addio di #Chalobah: le ultime sulle difese di #Milan e #Inter - gippu1 : Dopo tre giornate sei squadre e cinque città (Milano, Torino, Bergamo, Roma e Napoli) in testa alla #SerieA. Non su… - AntoVitiello : ?? Il #Chelsea ha in pugno Fofana, ad ore dovrebbe partire #Chalobah. Il #Milan in primissima fila per il prestito,… - Salamella56 : RT @zaniologoat: Osimhen da quando è in Italia: vs Juve: 0 gol 0 assist vs Inter: 0 gol 0 assist vs Milan: 0 gol 0 assist vs Roma: 0 gol 0… - _AlexGiordano : @MimmoAdinolfi Una delle nostre migliori partite degli ultimi anni è stata Milan 0 - Inter 3. Doppio play in campo,… -