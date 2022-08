Migranti – Picca: Record sbarchi, reintrodurre i decreti sicurezza (Di lunedì 29 agosto 2022) Migranti – Picca: Record sbarchi, reintrodurre i decreti sicurezza per fermare l’immigrazione clandestina – “Se a vincere le elezioni politiche sarà il governo di centrodestra, dice Monica Picca (nella foto) della Lega, la sicurezza dei confini italiani tornerà ad essere una delle priorità nell’agenda politica. A Lampedusa, solo nella giornata di ieri sono approdati altri 263 Migranti a bordo di diverse imbarcazioni. “Un Record di arrivi in una sola giornata, passando da 39 a 50 mentre l’hotspot di Contrada Imbriacola è in sofferenza perché costretto a contenere oltre 1500 Migranti a fronte dei 350 posti previsti dalla capienza massima. Stamane a Crotone, altre 252 persone sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)per fermare l’immigrazione clandestina – “Se a vincere le elezioni politiche sarà il governo di centrodestra, dice Monica(nella foto) della Lega, ladei confini italiani tornerà ad essere una delle priorità nell’agenda politica. A Lampedusa, solo nella giornata di ieri sono approdati altri 263a bordo di diverse imbarcazioni. “Undi arrivi in una sola giornata, passando da 39 a 50 mentre l’hotspot di Contrada Imbriacola è in sofferenza perché costretto a contenere oltre 1500a fronte dei 350 posti previsti dalla capienza massima. Stamane a Crotone, altre 252 persone sono ...

