Massimo Ranieri in 'La voce che hai dentro': la sua prima volta in una fiction Mediaset. 'Felice di tornare in tv' (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande novità in casa Mediaset. Nell' 'area fiction' arriva un volto amatissimo dal pubblico Italiano. Sono iniziate le riprese de 'La voce che hai dentro' , nuova serie che andrà in onda su Canale 5 ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande novità in casa. Nell' 'area' arriva un volto amatissimo dal pubblico Italiano. Sono iniziate le riprese de 'Lache hai' , nuova serie che andrà in onda su Canale 5 ...

luckyredfilm : ??Primi ciak per #MassimoRanieri, protagonista con @MariaPiaCalzone della nuova serie #LaVoceCheHaiDentro. La fictio… - SocialArtistOF2 : Al via le riprese della nuova fiction di @fictionmediaset #LaVoceCheHaiDentro con Massimo Ranieri. - SerieTvserie : La voce che hai dentro, Massimo Ranieri torna alla fiction, su Canale 5 - SMSNEWSOFFICIAL : MASSIMO RANIERI SUL SET DELLA SERIE “LA VOCE CHE HAI DENTRO”, CHE ANDRA’ IN ONDA SU CANALE 5 - MicheleRosiello : RT @luckyredfilm: ??Primi ciak per #MassimoRanieri, protagonista con @MariaPiaCalzone della nuova serie #LaVoceCheHaiDentro. La fiction Medi… -