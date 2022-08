Maledetto Toscano festeggia 23 anni e apre il Caveau

lacittanews : Ci sono voluti ventitrè anni di pazienza per avere il primo Caveau del Sigaro Toscano. Ventitre anni come la storia… - albertolupini : Maledetto toscano: nasce il primo caveau del sigaro, una collezione da oltre 5mila modelli -

Un caveau hi - tech per conservare i preziosi pezzi da collezione del Sigaro per eccellenza. Il clubha scelto di festeggiare così i 23 anni di attività . Con un forziere di ultima generazione, unico in Italia nel suo genere . Tutto per mettere al sicuro una collezione di Sigaro ...Ventitré anni dicelebrati con una festa domenica 11 settembre nella Cantina Bindella a Montepulciano (Siena) aperto a tutti gli appassionati dello Slow Smoke e del 'bien vivre'. Protagonisti, oltre ... Maledetto toscano: nasce il primo caveau del sigaro, una collezione da oltre 5mila modelli Quale iniziativa si svolgerà in occasione dell’anniversario di Maledetto Toscano Ci sono voluti ventitré anni di pazienza per avere il primo Caveau del Sigaro Toscano. Come la storia di uno dei primi ...Ventitré anni di Maledetto Toscano celebrati con una festa domenica 11 settembre nella Cantina Bindella a Montepulciano (Siena) aperto a tutti gli appassionati dello Slow Smoke e del ‘bien vivre’. Pro ...