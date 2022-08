Inter, un gol ogni dieci tiri: si può dare di più (Di lunedì 29 agosto 2022) MILANO - Lo stop di ieri di Lukaku rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà offensive dell'Inter che nelle prime 3 giornate di campionato ha segnato 6 gol, ma ha prodotto tantissime occasioni ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022) MILANO - Lo stop di ieri di Lukaku rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà offensive dell'che nelle prime 3 giornate di campionato ha segnato 6 gol, ma ha prodotto tantissime occasioni ...

Gazzetta_it : #Lautaro, l'Inter è tua: se sei un Campione batti un colpo - Inter_Women : Prima di campionato, prima in nerazzurro, primo gol ? Non male come inizio @Stefaniie92 ?? #ForzaInter #InterWomen - Inter : Secondo gol stagionale per il Toro ????? #Lautaro #ForzaInter - sabiantun : RT @zaniologoat: Osimhen da quando è in Italia: vs Juve: 0 gol 0 assist vs Inter: 0 gol 0 assist vs Milan: 0 gol 0 assist vs Roma: 0 gol 0… - dybalaisgay : RT @zaniologoat: Osimhen da quando è in Italia: vs Juve: 0 gol 0 assist vs Inter: 0 gol 0 assist vs Milan: 0 gol 0 assist vs Roma: 0 gol 0… -