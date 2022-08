Incidente mentre era scooter col padre | non ce l’ha fatta bimbo di 4 anni

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ceil bambino di 4, vittima di unera in compagnia del. L’uomo, alla guida dello, è andato a impattare frontalmente contro un’auto. L’si è verificato il 26, le condizioni del bambino sono parse subito gravi e per questo è stato trasportato all‘ospedale Santobono. Ha provato a lottare, a rimanere aggrappato alla vita ma ieri il suo cuore si è fermato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Sassari, cade da cavallo mentre si allena: muore 17enne promessa dell'equitazione - matteosalvinimi : Il Piemonte e l’Italia perdono una brava persona e un grande imprenditore: addio ad Alberto Balocco, ucciso da un f… - SAntiogu : RT @SAntiogu: mentre coloro che vengono uccisi,sono sempre i migliori, che comunque muoiono sempre presto,per malattia o incidente. Enrico… - SAntiogu : mentre coloro che vengono uccisi,sono sempre i migliori, che comunque muoiono sempre presto,per malattia o incidente. Enrico Mattei docet?? - Luxgraph : L’incidente mentre fa hydrospeed: annega nel fiume davanti al fratello #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

... Gretchen , è stato ipotizzato che si tratti proprio di undovuto ad uno stato alterato ... investe Gretchenguida come un matto e perde il controllo dopo aver evitato Nonna Morte - ...... trauma cranico , ma come sta Paola Turci dopo l'Paola Turci e la brutta caduta Lunedì ... Francesca Pascale rassicura i fandalla bacheca social di Paola Turci non arrivano ...Il centauro avrebbe perso il controllo della moto, per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro un albero mentre percorreva la Sp 430. Al momento non sono ancora state… Leggi ...Stamane a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, un uomo di 70 anni è morto in un drammatico incidente stradale sulla regionale 11. Ferite altre due persone. È un uomo di 70 anni la vittima dell ...