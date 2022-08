Iervolino | “Daniliuc completa la rosa | qualcuno preferisce restare fuori lista”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo il largo successo sulla Sampdoria, Daniloannuncia un nuovo acquisto per la sua Salernitana e, di fatto, chiude il mercato in entrata. Salvo colpi di scena, la società granata non farà altre operazioni in entrata. E’ quanto si evince dalle parole pronunciate dallo stesso numero uno ai microfoni di Radio Bussola, non lesinando una stoccata a quei calciatori che bloccano le operazioni in uscita. Mercato – “E’ necessario fare una riflessione seria prima di inserire eventualmente altri tasselli in. Anzitutto, sul piano numerico, la Salernitana è una delle squadre italiane che ha in organico più attaccanti. Abbiamo preso Botheim, Dia, Bonazzoli e Valencia, tutti grandissimi campioni che dimostreranno nel tempo di essere delle garanzie e delle colonne della squadra. C’è Ribery che è una leggenda e che ...