Elezioni 2022 | Sardine tornano in piazza

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nel 2019 l'obiettivo era arginare l'ascesa della Lega di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna. Oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodestra di Giorgia Meloni un vantaggio quasi ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - Adnkronos : #Elezioni, il ministro della Salute Speranza: 'Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccin… - telodogratis : Elezioni: incontro tra Meloni e Salvini a Messina - GiaSilvestrini : RT @ReRebaudengo: Emergenza elettricità schizzata a oltre 700 €/MWh era prevedibile a febbraio scorso quando @E_Futura chiese azioni straor… -

L'Indro

Leggi anche, pressing partiti contro il caro energia Caro energia, Salvini: "Serve intervento di guerra, tetto bollette a 4%" Caro energia e bollette, Conte: "Disponibilissimi a ...Oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodestra di Giorgia Meloni un vantaggio quasi schiacciante sui competitor in vista dellepolitiche del 25 settembre, la posta in gioco è ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro Il countdown della corsa alle urne è già iniziato. Ma già dal 10 settembre, a quindici giorni dalle elezioni, sarà impossibile, secondo quanto ...A causa della raccolta digitale delle firme e della consegna nei tempi non prestabiliti, il partito di Marco Cappato è fuori dalle elezioni.