Di Marzio | il trasferimento di Acerbi all’Inter rischia di saltare | Zhang non è convinto

Il trasferimento di Acerbi all'Inter rischia di saltare. Mancano poche ore al termine del calciomercato e manca ancora l'ok di Zhang. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. L'affare rischia di non andare in porto e l'Inter di restare senza il difensore centrale che voleva sul mercato. "Ciò che sta frenando la chiusura dell'operazione è il punto di vista del presidente Steven Zhang, non convinto né dal giocatore né di effettuare un'ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore (che comporterebbe un aumento del monte ingaggi). In queste ore si capirà se la visione del presidente dell'Inter è definitiva o se la dirigenza e l'allenatore riusciranno a convincerlo a dare il via libera finale, ma al momento i ...

