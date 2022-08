Con un centro e una sinistra così, la destra dorme tra guanciale e pancetta (Di lunedì 29 agosto 2022) Qualcuno deve pur cominciare a scusarsi, quindi comincio io. Io che dodici anni fa andai a un convegno organizzato dal Pd e, sentendomi Gramsci, dissi loro che dovevano smetterla di snobbare il paese reale, cioè Carolina Invernizio, cioè Maria De Filippi. Col risultato che l’inseguimento del nazionalpopolare da parte della classe dirigente di sinistra è diventato così smanioso che mi chiedo chi sarà il primo aspirante qualcosa di sinistra a farsi un turno da tronista. (Renzi no, lui il turno defilippico se l’è già giocato ad “Amici”. Calenda no, è troppo impegnato a dire che lui è una persona seria, come le soubrette che rimarcano d’aver dato quattro esami a Lettere. Letta figuriamoci, troppa l’esattezza del soprannome datogli da Luca Bizzarri nel suo nuovo podcast “Non hanno un amico”, «Letta, professione: scacciafiga». Forse il nuovo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 agosto 2022) Qualcuno deve pur cominciare a scusarsi, quindi comincio io. Io che dodici anni fa andai a un convegno organizzato dal Pd e, sentendomi Gramsci, dissi loro che dovevano smetterla di snobbare il paese reale, cioè Carolina Invernizio, cioè Maria De Filippi. Col risultato che l’inseguimento del nazionalpopolare da parte della classe dirigente diè diventatosmanioso che mi chiedo chi sarà il primo aspirante qualcosa dia farsi un turno da tronista. (Renzi no, lui il turno defilippico se l’è già giocato ad “Amici”. Calenda no, è troppo impegnato a dire che lui è una persona seria, come le soubrette che rimarcano d’aver dato quattro esami a Lettere. Letta figuriamoci, troppa l’esattezza del soprannome datogli da Luca Bizzarri nel suo nuovo podcast “Non hanno un amico”, «Letta, professione: scacciafiga». Forse il nuovo ...

