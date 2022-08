Calciomercato: Cremonese. Ufficiale l'acquisto di Felix dalla Roma (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante ghanese arriva a titolo definitivo nel club lombardo. CREMONA - La Cremonese ha ufficializzato di "aver acquisito a titolo definitivo dalla Roma il diritto alle prestazioni sportive del ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante ghanese arriva a titolo definitivo nel club lombardo. CREMONA - Laha ufficializzato di "aver acquisito a titolo definitivoil diritto alle prestazioni sportive del ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, #AfenaGyan è atterrato a Linate: domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, due milioni separano #Belotti dalla #Roma ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, trattativa in corso per #Camara, mentre #Belotti aspetta #Felix alla… - RomanistaVN : RT @mastrangeli10: ? UFFICIALE ?? ???? #Felix Afena-Gyan è un nuovo giocatore della #Cremonese. ?? Trasferimento a titolo definitivo per 6 m… - asr_cdsc : ??UFFICIALE?? Felix Afena-Gyan è stato ceduto alla Cremonese. #Calciomercato #Roma #Cremonese #FelixAfenaGyan -