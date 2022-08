Calcio: Moggi, 'CR7 al Napoli? Verrebbe in prepensionamento, io non lo prenderei' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - "E' stato un campione ma gli anni passano per tutti. Ha quasi 38 anni, Verrebbe a Napoli in prepensionamento, io non lo prenderei". L'ex dirigente del Napoli Luciano Moggi si esprime così sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al club azzurro. "Poi bisogna vedere i bilanci della società, dei quali non sono a conoscenza -aggiunge Moggi all'Adnkronos-. Se vendessero Osimhen al Manchester United per 100 milioni economicamente sarebbe un grande colpo ma dal punto di vista sportivo non prenderei mai un giocatore in calo come il Cr7 visto in quest'ultimo anno". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - "E' stato un campione ma gli anni passano per tutti. Ha quasi 38 anni,in, io non lo". L'ex dirigente delLucianosi esprime così sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al club azzurro. "Poi bisogna vedere i bilanci della società, dei quali non sono a conoscenza -aggiungeall'Adnkronos-. Se vendessero Osimhen al Manchester United per 100 milioni economicamente sarebbe un grande colpo ma dal punto di vista sportivo nonmai un giocatore in calo come il Cr7 visto in quest'ultimo anno".

