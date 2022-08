Calcio: Barcellona. Aubameyang aggredito e rapinato in casa (Di lunedì 29 agosto 2022) Almeno quattro uomini protagonisti del furto di diversi gioielli Barcellona (SPAGNA) - Pierre - Emerick Aubameyang è stato aggredito e rapinato questa notte nella propria abitazione, nella località di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Almeno quattro uomini protagonisti del furto di diversi gioielli(SPAGNA) - Pierre - Emerickè statoquesta notte nella propria abitazione, nella località di ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Barcellona, Aubameyang rapinato in casa Media: uomini armati hanno portato via gioielli e sono fuggiti - sportface2016 : #Barcellona, #Aubameyang vittima di una rapina a mano armata - sportli26181512 : Terrore a casa #Aubameyang: picchiato, minacciato con armi e derubato!: Notte movimentata per l'attaccante gabonese… - SportRepubblica : Liga: doppiette di Benzema e Lewandowski, sorridono Real e Barcellona - Daveda33 : @Pullanza00 @Idonotcombdolls Certo a Gennaio rifiutarono 30 mln dal Bayern e dal Barcellona, ma vedo che di calcio… -