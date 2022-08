Cade in un dirupo, 12enne morto dopo 9 giorni (Di lunedì 29 agosto 2022) È morto dopo nove giorni in terapia intensiva Paolo Foscari, il dodicenne di Caronno Pertusella (Varese) che era rimasto gravemente ferito dopo, essere caduto in un dirupo in Valle Formazza, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Ènovein terapia intensiva Paolo Foscari, il dodicenne di Caronno Pertusella (Varese) che era rimasto gravemente ferito, essere caduto in unin Valle Formazza, nel ...

