(Di lunedì 29 agosto 2022) La linea dura di Powell sull'inflazione scuotei mercati. Prezzi del petrolio in aumento, in calo quelli del gas. Euro sulla parità con il dollaro

fisco24_info : Borse ancora in rosso dopo il tonfo di venerdì. A Milano scivolone Pirelli: La linea dura di Powell sull'inflazione… - Vince08440165 : RT @CGzibordi: attenzione che dopo la delusione di venerdì, quando la Federal Reserve ha detto che aumenta ancora i tassi ecc facendo croll… - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati con @elisaapiazza: ??Borse, ancora effetto… - BobToney1965 : RT @CGzibordi: attenzione che dopo la delusione di venerdì, quando la Federal Reserve ha detto che aumenta ancora i tassi ecc facendo croll… - rizzello700 : RT @CGzibordi: attenzione che dopo la delusione di venerdì, quando la Federal Reserve ha detto che aumenta ancora i tassi ecc facendo croll… -

Petrolioin rialzo, in calo i prezzi del gas naturale Nel frattempo, il petrolio èin ... per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato ...... hai appena ottenuto la più sontuosa delledella maison presentata per l'autunno inverno 2022 ... Anzi il contrasto con la livrea da sera ce la rendepiù apprezzabile. Si tratta di una ...Piazza Affari in preda alle vendite in avvio di giornata. L'indice Ftse Mib cede lo 0,82% a 21.682 punti. Venerdì Wall Street è incappata nella peggior ...Scivolano le principali borse di Asia e Pacifico, che cedono oggi quanto hanno lasciato sul campo i mercati occidentali venerdì scorso dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell al simposio ...