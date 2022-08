Barcellona, Aubameyang vittima di una rapina brutale: picchiato e minacciato (Di lunedì 29 agosto 2022) L’attaccante del Barcellona Aubameyang vittima di una rapina brutale in casa, picchiato da quattro uomini incappucciati. Pierre-Emerick Aubameyang è stato vittima di una brutale rapina a Barcellona. Il bomber gabonese si trovava nella sua abitazione di Castelldefels a Barcellona, quando ha ricevuto l’inaspettata visita di un gruppo di malviventi. Secondo la ricostruzione di El Pais, che ha riportato quanto dichiarato da fonti della polizia, quattro uomini sono riusciti ad introdursi nella sua casa arrampicandosi dal giardino. Le cose hanno preso una brutta piega, visto che Aubameyang e la sua famiglia erano tutti all’interno. I rapinatori, muniti di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) L’attaccante deldi unain casa,da quattro uomini incappucciati. Pierre-Emerickè statodi una. Il bomber gabonese si trovava nella sua abitazione di Castelldefels a, quando ha ricevuto l’inaspettata visita di un gruppo di malviventi. Secondo la ricostruzione di El Pais, che ha riportato quanto dichiarato da fonti della polizia, quattro uomini sono riusciti ad introdursi nella sua casa arrampicandosi dal giardino. Le cose hanno preso una brutta piega, visto chee la sua famiglia erano tutti all’interno. Itori, muniti di ...

