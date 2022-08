Atlético, ceduto Renan Lodi: il saluto polemico di Simeone | VIDEO (Di lunedì 29 agosto 2022) Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano classe 1998, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dall'Atlético Madrid al Nottingham Forest. Il 'Cholo', Diego Pablo Simeone, fino a qualche giorno fa suo tecnico, non gliele ha mandate a... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 29 agosto 2022), terzino sinistro brasiliano classe 1998, è statoin prestito con diritto di riscatto dall'Madrid al Nottingham Forest. Il 'Cholo', Diego Pablo, fino a qualche giorno fa suo tecnico, non gliele ha mandate a...

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Atleti, ceduto #RenanLodi: il saluto polemico di #Simeone | #VIDEO - #AtleticoMadrid #Atletico #Atleti - PianetaMilan : .@Atleti, ceduto #RenanLodi: il saluto polemico di #Simeone | #VIDEO - #AtleticoMadrid #Atletico #Atleti - Max_883 : @AleTheStampede @Enrico1306 Io credo che un giocatore fuori dal progetto accetti quasi tutto, evidentemente l'atlet… - idirinho_93 : RT @AleLMGO: Fra gli infiniti e inspiegabili errori recenti, il caso Spinazzola è tra quelli che mi colpisce di più: sconosciuto (per me) s… - ErisxJune : RT @AleLMGO: Fra gli infiniti e inspiegabili errori recenti, il caso Spinazzola è tra quelli che mi colpisce di più: sconosciuto (per me) s… -

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Renan Lodi, Reguilon o Bernat per la corsia bianconera Inizialmente vicinissimo al Milan, l'attaccante ha firmato con i bianconeri come si legge nella nota ufficiale pubblicata dai biancorossi: 'La società LR Vicenza comunica di aver ceduto alla Juventus ... Calciomercato, tutte le news e le trattative del 27 agosto ... ma ha fatto pochissimo'.20.28 - L'uomo mercato dello Spezia Pecini: 'Alla fine il mister sarà soddisfatto della rosa'.20.12 - La Salernitana ha ceduto a titolo definitivo Cavion al Vicenza.19.54 - ... Inizialmente vicinissimo al Milan, l'attaccante ha firmato con i bianconeri come si legge nella nota ufficiale pubblicata dai biancorossi: 'La società LR Vicenza comunica di averalla Juventus ...... ma ha fatto pochissimo'.20.28 - L'uomo mercato dello Spezia Pecini: 'Alla fine il mister sarà soddisfatto della rosa'.20.12 - La Salernitana haa titolo definitivo Cavion al Vicenza.19.54 - ...