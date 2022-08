Atalanta | la bellezza sono i tre punti | squadra umile con un Ederson in più

(Di lunedì 29 agosto 2022) Lo sapete qual è il bello del calcio? Per esempio, che alla fine del primo tempo di una partita pensate: quel giocatore sta sbagliando tutto, dev’essere sostituito… Invece no, l’allenatore ne cambia altri due e così, proprio il calciatore che avrebbe potuto restare fuori al primo tiro in porta del secondo tempo fa gol. Non solo decide la partita, ma gioca anche una seconda parte con tutt’altra personalità e precisione negli interventi, nei passaggi. Insomma, da assente in campo a protagonista. Avrete capito che stiamo parlando di Koopmeiners, il match winner di Verona che ha regalato i treall’. Poi, visto che nel calcio contano anche la scaramanzia, le tradizioni, c’è anche un’altra spiegazione: in quella porta Koop aveva segnato il gol vincente per l’anche nell’ultima esibizione al “Bentegodi”, dopo la rete di ...

VERONA (ITALPRESS) – L'Atalanta fa sua la gara in trasferta del "Bentegodi" superando per 1-0 il Verona, grazie a Koopmeiners. Una vittoria che consente agli orobici di raggiungere quota 7 in classifi ...