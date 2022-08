Ancelotti e l' esclusione di Hazard | ' ' Io alleno il Real | non solo lui' '

Pianeta Milan

Contro l'Espanyol il belga è rimasto tutta la partita in panchina, nessun minuto e sembra continuare il periodo no dell'ex Chelsea con i ......è un titolarissimo ma è un nome caldo del mercato quindi attenzione a una possibile... Zialinski e Lobotka SORTEGGI: "Napoli Girone equilibrato" LECCE - EMPOLI, domenica ore 20:45 ... Calciomercato – Ancelotti: “Asensio sta valutando il suo futuro” Contro l'Espanyol il belga è rimasto tutta la partita in panchina, nessun minuto e sembra continuare il periodo no dell'ex Chelsea con i Blancos ...Ora è ufficiale: Novak Djokovic (nella foto) non giocherà gli Us Open al via lunedì. Lo annuncia lo stesso campione serbo su Twitter. "Purtroppo non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie ...