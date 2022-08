Al via gli acquisti via chat WhatsApp, annuncio ufficiale per la funzione (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci siamo: oramai la strada per effettuare gli acquisti via chat WhatsApp è spianata. L’annuncio ufficiale del primo programma di shopping effettivo del servizio di messagistica è giunto in questa mattinata del 29 agosto da Mark Zuckerberg, founder e CEO prima di Facebook e ora di Meta. La grossissima novità parte in questa fine estate in India, ma di certo fa da apripista anche ad uno scenario globale in un futuro non tanto lontano. Alcuni utenti tester (proprio in India) possono procedere ai loro acquisti direttamente in una chat WhatsApp. Naturalmente, il riferimento non è ad una conversazione qualunque ma a quella con l’account business di JioMart, catena di supermercati indiana appunto con la quale la società Meta ha stabilito una partnership ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci siamo: oramai la strada per effettuare gliviaè spianata. L’del primo programma di shopping effettivo del servizio di messagistica è giunto in questa mattinata del 29 agosto da Mark Zuckerberg, founder e CEO prima di Facebook e ora di Meta. La grossissima novità parte in questa fine estate in India, ma di certo fa da apripista anche ad uno scenario globale in un futuro non tanto lontano. Alcuni utenti tester (proprio in India) possono procedere ai lorodirettamente in una. Naturalmente, il riferimento non è ad una conversazione qualunque ma a quella con l’account business di JioMart, catena di supermercati indiana appunto con la quale la società Meta ha stabilito una partnership ...

