US Open 2022, il tabellone di Rafael Nadal e gli ipotetici avversari: sorteggio che sorride allo spagnolo, possibile semifinale con Alcaraz (Di domenica 28 agosto 2022) Giovedì scorso al termine del sorteggio del tabellone principale dello US Open 2022 forse un piccolo sorriso è spuntato sul viso di Rafael Nadal. L’urna americana ha sicuramente dato un bell’aiuto allo spagnolo, che tra i big si trova probabilmente il cammino più semplice almeno fino ai quarti di finale. La grande incognita resta la condizione fisica del maiorchino che ha giocato solo un torneo sul cemento, perdendo immediatamente a Cincinnati dallo scatenato Borna Coric, poi vincitore alla fine della settimana. L’esordio per Nadal sarà molto soft, perchè affronterà l’australiano Rinky Hijikata, numero 198 del mondo. Al secondo turno ci potrebbe essere una partita molto interessante per i colori azzurri, visto che ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Giovedì scorso al termine deldelprincipale dello USforse un piccolo sorriso è spuntato sul viso di. L’urna americana ha sicuramente dato un bell’aiuto, che tra i big si trova probabilmente il cammino più semplice almeno fino ai quarti di finale. La grande incognita resta la condizione fisica del maiorchino che ha giocato solo un torneo sul cemento, perdendo immediatamente a Cincinnati dscatenato Borna Coric, poi vincitore alla fine della settimana. L’esordio persarà molto soft, perchè affronterà l’australiano Rinky Hijikata, numero 198 del mondo. Al secondo turno ci potrebbe essere una partita molto interessante per i colori azzurri, visto che ...

