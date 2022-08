Test | Apri bene gli occhi e metti a fuoco | non sono solo cerchi gialli

Leggi su ck12

(Di domenica 28 agosto 2022) Se vedisei lontanissimo dalla soluzione di questo. Avrai 10 secondi per mettere aperaguzza la vista CK 26 08 22 (Brightside screenshot)Questopotrebbe farti impazzire, itroppo vicini etanti! Riuscirai a cavartela in 10 secondi? Forse ti sei un momento per svagarti eare se ci vedi ancora come quando eri giovane. O magari vuoimetterti alla prova perché iAguzza la Vistai tuoi preferiti. In questo caso avrai davvero poco tempo a disposizione:10 secondi. Molti indovinelli concedono ...