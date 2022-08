Ragazzo travolto: Gen.Clark, simili tragedie non accadano più (Di domenica 28 agosto 2022) "Svilupperemo un programma per aumentare la consapevolezza dell'importanza di pianificare le nostre azioni, circondandoci di persone responsabili di cui fidarci per fare le scelte giuste, per essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) "Svilupperemo un programma per aumentare la consapevolezza dell'importanza di pianificare le nostre azioni, circondandoci di persone responsabili di cui fidarci per fare le scelte giuste, per essere ...

Parla la madre del 15enne travolto a Pordenone da una soldatessa statunitense risultata positiva all'alcoltest: 'Qu… Qualora vi interessasse la causa del ragazzo quindicenne ucciso travolto in bicicletta , è stato appurato che la soldatessa am… Ragazzo di 15 anni travolto e ucciso da un'auto su una rotatoria buia per risparmio energetico. Il sindaco di Porcia: "Abb…