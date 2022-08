Morta dopo l’intervento chirurgico a Vite al Limite: sconvolgente, un dramma inimmaginabile (Di domenica 28 agosto 2022) La paziente del dottor Nowzaradan è Morta dopo l’intervento chirurgico a Vite al Limite: sconvolgente, un dramma davvero inimmaginabile. Siamo abituati a raccontarvi storia di grandi trasformazioni o di tragici lutti, ma quello che è successo a Vite al Limite un paio di anni fa vi farà venire la pelle d’oca. La paziente del dottor L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 28 agosto 2022) La paziente del dottor Nowzaradan èal, undavvero. Siamo abituati a raccontarvi storia di grandi trasformazioni o di tragici lutti, ma quello che è successo aalun paio di anni fa vi farà venire la pelle d’oca. La paziente del dottor L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fanpage : La bambina stava male da giorni. Dopo essere stata dichiarata morta dai medici, la famiglia ha organizzato il funer… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Una persona è morta nel primo pomeriggio mentre scendeva a valle dal monte Macaion. La sua identità non è ancora nota.… - SandysScout : @MaurizioQuaggio @p_g_s_g Questa donna è morta dall anno scorso in un incidente stradale. Questo bastardo gira le s… - boccini_fabio : @Jankoprosp @spatriarcatow @fede_sinistra @CarloCalenda Vedi Mia madre è morta dopo una lunga malattia Tu purtrop… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata trasportata all’ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtropp… -