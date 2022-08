Mondiali Qatar 2022, il calendario: programma, date, orari e tv di tutte le partite (Di domenica 28 agosto 2022) Adesso anche i gironi sono stati sorteggiati. Per l’inizio del Mondiale in Qatar 2022, manca solo il fischio d’inizio. Per la seconda edizione consecutiva, la selezione italiana non parteciperà alla competizione di calcio più importante e prestigiosa al mondo. Anche senza azzurri, la kermesse si svolgerà a partire da lunedì 21 novembre 2022 quando, dall’Al Bayt Stadium, alle ore 11 italiane, il Mondiale inizierà con la gara inaugurale giocata proprio da Senegal-Olanda COPERTURA TV – tutte le 64 partite saranno trasmesse, in esclusiva, dalla Rai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro. Le gare saranno ovviamente suddivise sui vari canali dell’emittente statale. IL programma E GLI orari DI tutte LE partite (orari ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Adesso anche i gironi sono stati sorteggiati. Per l’inizio del Mondiale in, manca solo il fischio d’inizio. Per la seconda edizione consecutiva, la selezione italiana non parteciperà alla competizione di calcio più importante e prestigiosa al mondo. Anche senza azzurri, la kermesse si svolgerà a partire da lunedì 21 novembrequando, dall’Al Bayt Stadium, alle ore 11 italiane, il Mondiale inizierà con la gara inaugurale giocata proprio da Senegal-Olanda COPERTURA TV –le 64saranno trasmesse, in esclusiva, dalla Rai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro. Le gare saranno ovviamente suddivise sui vari canali dell’emittente statale. ILE GLIDILE...

