Iphone 14 | spuntano le prime immagini | clienti notano qualcosa di insolito | Apple fa tremare

Leggi su curiosauro

(Di domenica 28 agosto 2022) Con ledell’ci sono alcuni dettagli che hanno lasciato sbalorditi gli utenti della. Come sappiamo laspesso e volentieri riesce a stupirci con le sue funzionalità creative e uniche nel suo genere e anche stavolta non ha deluso. Foto da CanvaIn questo caso parliamo dell’e in particolar modo dell’14. Infatti, poco fa sono state presentate tutte le nuove features di questo modello. Mentre non ci saranno grandi cambiamenti nel versione base dell’14,ha previsto delle modifiche sostanziali per la versione Pro. Quest’ultimo, almeno secondo l’azienda americana, migliorerà sia a livello visivo che tecnico. Ma in che modo? Scopriamo insieme i dettagli che ci aspettano con ...