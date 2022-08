Insigne gol in sforbiciata: è la superstar della Mls – VIDEO (Di domenica 28 agosto 2022) Lorenzo Insigne ha messo a segno un altro gol in MLS nella sfida tra Toronto e Charlotte. L’ex giocatore del Napoli ha segnato in sforbiciata. Ancora bellissima la terza rete in MLS per Lorenzo Insigne che dopo aver sbagliato un rigore ha reagito da grande campione facendo vedere tutto il suo tasso tecnico. I gol di Insigne stanno incantando la MLS perché tutti di grandissima fattura. La rete di Insigne in Charlotte-Toronto è veramente bellissimo quanto difficile. Il giocatore della squadra canadese si coordina al volo e colpisce il pallone al volo, in sforbiciata, mentre è posizionato sul secondo palo. Il tiro non è pulito ma la palla passa in uno spazio veramente ristretto e fa impazzire i telecronisti. A completare l’opera ci pensa Bernardeschi che in MLS sta ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) Lorenzoha messo a segno un altro gol in MLS nella sfida tra Toronto e Charlotte. L’ex giocatore del Napoli ha segnato in. Ancora bellissima la terza rete in MLS per Lorenzoche dopo aver sbagliato un rigore ha reagito da grande campione facendo vedere tutto il suo tasso tecnico. I gol distanno incantando la MLS perché tutti di grandissima fattura. La rete diin Charlotte-Toronto è veramente bellissimo quanto difficile. Il giocatoresquadra canadese si coordina al volo e colpisce il pallone al volo, in, mentre è posizionato sul secondo palo. Il tiro non è pulito ma la palla passa in uno spazio veramente ristretto e fa impazzire i telecronisti. A completare l’opera ci pensa Bernardeschi che in MLS sta ...

