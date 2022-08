GP Spa | diretta | Verstappen e Perez davanti a tutti | Sainz terzo a 24 | Leclerc quinto

(Di domenica 28 agosto 2022) 39° giro - Russell si avvicina a, la lotta è per ilpostoGrande battaglia per il decimo posto con Albon Stroll Norris Zhou Tsunoda in 3"36° giro -...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - zazoomblog : GP Spa diretta: Verstappen allunga e va in fuga Perez passa facile Sainz - #diretta: #Verstappen #allunga #Perez -

Scintille tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton nella gara didel Gp del Belgio 2022 . Non solo in pista, ma anche nel team radio trasmesso dopo il loro ...FORMULA 1/ Gp Belgio live video ...Il bellissimo circuito dioffre diversi punti di sorpasso e non è detto che un outsider ulteriore possa fare da terzo incomodo. In seconda fila infatti, ci sono due campioni del mondo agguerriti ...Segui LIVE la gara del GP del Belgio 2022 di F1 a Spa Francorchamps. Verstappen e Leclerc partiranno dalle retrovie e si prevede ...Il racconto in diretta del quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Si corre sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio. Partenza prevista alle ore 15.00 di domenica 28 agosto 20 ...