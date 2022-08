Fitti scambi di accuse | in una sorta di tutti contro tutti | il caro energia divide i partiti Calenda rilancia time out

ClaudioBollenti : Fitti scambi di accuse tra partiti e candidati, soprattutto via social, in una sorta di tutti contro tutti che risc… -

Le misure contro il caro energia Si infiamma la campagna elettorale, condi accuse, soprattutto via social, in una sorta di tutti contro tutti che rischia di non semplificare le prossime ...Dalle misure contro il caro energia alle ingerenze russe. Si infiamma la campagna elettorale, condi accuse, soprattutto via social, in una sorta di tutti contro tutti che rischia di non semplificare le prossime scelte del governo. Al Mef si sta studiando un nuovo intervento contro il ... Scontro su energia e Russia, campagna si infiamma - Politica Conte: "Interventi massicci in Parlamento". Salvini: "Chiederemo all'Europa un Pnrr per l'energia da 30 miliardi di euro". Letta: "Chi fece cadere Draghi ora pretende misure" (ANSA)