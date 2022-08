Ex Inter, UFFICIALE: Caicedo va in Arabia (Di domenica 28 agosto 2022) Nuova avventura per Felipe Caicedo. L'attaccante del Genoa, che in passato ha vestito le maglie di Inter e Lazio, è ufficialmente... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Nuova avventura per Felipe. L'attaccante del Genoa, che in passato ha vestito le maglie die Lazio, è ufficialmente...

sportli26181512 : Ex Inter, UFFICIALE: Caicedo va in Arabia: Nuova avventura per Felipe Caicedo. L'attaccante del Genoa, che in passa… - news24_inter : #Caicedo inizia una nuova avventura #inter - fcin1908it : Ex Inter, UFFICIALE – Caicedo è un nuovo giocatore dell’Abha - RoinAlberto : RT @mondo_inter_it: Ufficiale - #Pinamonti al #Genoa, ecco la formula - SoloInter980 : Quando Acerbi sarà ufficiale, nonostante tutto, farò una grafica di benvenuto. Nel mentre Sanchez segna una doppie… -