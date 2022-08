Becciu | il Giubileo | le dimissioni del Papa | quattro chiacchiere in Paradiso

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 28 agosto 2022) Ad interrompere il canto gregoriano «Alleluja. Veni Sancte Spiritus», Francesco Cossiga che, rivolgendosi a San Pietro, suo solito piccona: «Finalmente un po’ di misericordia, in Vaticano hanno riscoperto la presunzione d’innocenza». «Presidente, contegno», lo rimbrotta San Pietro appoggiato al Pastorale e, con le chiavi del Cielo in mano, soggiunge: «Lei si riferisce alla riabilitazione del suo corregionale Angelo». Cossiga: «Eh già, era stato privato di diritti sacrosanti prima ancora di andare a processo, in barba alla presunzione d’innocenza». Interviene Giulio Andreotti caustico: «Ma non era proprio Bergoglio che, agli esordi, affermava “chi sono io per giudicare”?». Cossiga: «Allora si riferiva ai gay, non ai cardinali che ora tratta come membri del suo partito, di cui 121 nominati da lui, 95 dei quali eleggeranno il nuovo». Da ...