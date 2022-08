Us Open 2022, Venus e Serena Williams insieme in doppio: coppia di icone (Di sabato 27 agosto 2022) Venus e Serena Williams parteciperanno agli Us Open 2022, insieme, nel contesto del torneo di doppio. Le sorelle del tennis statunitense hanno collezionato Slam, trionfi e traguardi nel corso di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni; dopo l’invito degli organizzatori del torneo a stelle e strisce, Venus e Serena hanno accettato la wild card e scenderanno in campo insieme per l’ultima volta in carriera. Straordinaria e suggestiva notizia per gli appassionati di tennis, i quali potranno apprezzare le gesta delle stelle americane sul suggestivo palcoscenico di New York. Serena and Venus on the same court. The 2x #USOpen women's doubles champions have accepted a ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022)parteciperanno agli Us, nel contesto del torneo di. Le sorelle del tennis statunitense hanno collezionato Slam, trionfi e traguardi nel corso di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni; dopo l’invito degli organizzatori del torneo a stelle e strisce,hanno accettato la wild card e scenderanno in campoper l’ultima volta in carriera. Straordinaria e suggestiva notizia per gli appassionati di tennis, i quali potranno apprezzare le gesta delle stelle americane sul suggestivo palcoscenico di New York.andon the same court. The 2x #USwomen's doubles champions have accepted a ...

DavidPuente : No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 - Open_gol : Circola molto l’informazione falsa che l’uso degli antinfiammatori come l’ibuprofene o l’aspirina sia stato vietato… - Open_gol : La lotta all’evasione non c’è nel programma del centrodestra: Carlo Cottarelli ha detto la verità Realizzato in… - sportface2016 : #UsOpen, Venus e Serena #Williams insieme in doppio: coppia di icone - joseph_kappa : RT @DavidPuente: No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 -