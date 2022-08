She-Hulk: il costume di Daredevil è una scelta dei Marvel Studios (Di sabato 27 agosto 2022) Jessica Gao ha parlato del costume giallo di Daredevil in She-Hulk e sembra che fosse l'unica cosa fuori dal suo controllo nello sviluppo della storia del personaggio. Dopo la serie Netflix, Charlie Cox tornerà a interpretare Daredevil nel Marvel Cinematic Universe in She-Hulk: Attorney at Law, ma indossando un costume differente rispetto a quello già visto sullo schermo. È un abito che la capo-sceneggiatrice Jessica Gao non considera del tutto all'altezza del team dietro la nuova produzione. Parlando con Lifehacker del debutto di Daredevil nel progetto, l'autrice ha dichiarato: "Di solito i Marvel Studios lasciano proporre ciò che vogliamo fare piuttosto che darci delle linee guida. Quando ci hanno detto per la prima ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022) Jessica Gao ha parlato delgiallo diin She-e sembra che fosse l'unica cosa fuori dal suo controllo nello sviluppo della storia del personaggio. Dopo la serie Netflix, Charlie Cox tornerà a interpretarenelCinematic Universe in She-: Attorney at Law, ma indossando undifferente rispetto a quello già visto sullo schermo. È un abito che la capo-sceneggiatrice Jessica Gao non considera del tutto all'altezza del team dietro la nuova produzione. Parlando con Lifehacker del debutto dinel progetto, l'autrice ha dichiarato: "Di solito ilasciano proporre ciò che vogliamo fare piuttosto che darci delle linee guida. Quando ci hanno detto per la prima ...

